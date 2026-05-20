Усик хоче знову забрати все: українець націлився на четвертий абсолютний титул

Олександр Усик, схоже, вирішив остаточно зламати боксерську статистику й здоровий глузд одночасно. Бо поки більшість чемпіонів у 39 років думають про риболовлю, гольф або хоча б про спокійні інтерв’ю в телевізорі, українець планує… вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу.

І ні, це не жарт.

Як повідомляє Суспільне Спорт, уУкраїнський боксер заявив, що хоче здобути четвертий статус беззаперечного чемпіона вже у 2026 році. Про це Усик розповів під час ефіру DAZN напередодні бою проти чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена.

Сам поєдинок виглядає так, ніби його придумав сценарист, який передивився “Гладіатора” і документалки Netflix про спорт одночасно. Бій відбудеться 23 травня в Єгипті — просто на тлі пірамід Гізи. І якщо чесно, для Усика це ідеальна декорація. Бо його кар’єра вже давно нагадує не спортивний шлях, а якусь дивну античну епопею.

Під час ефіру Усик буквально “розклав” свою колекцію абсолютних титулів по роках. 2018-й — перший абсолют у крузервейті. 2024-й у Саудівській Аравії — другий. 2025-й у Лондоні — третій. А тепер він хоче ще один у 2026 році.

На папері все звучить красиво. Але реальність у суперважкій вазі зараз виглядає як затор на київській окружній у п’ятницю ввечері — купа претендентів, поясів і юридичних нюансів.

Зараз Усик володіє титулами IBF, WBA, WBC та The Ring. Для повернення статусу абсолютного чемпіона йому бракує поясу WBO, який нині належить Даніелю Дюбуа.

Щоб зібрати всі пояси, Усику, ймовірно, доведеться втретє битися з Дюбуа. Попередні два рази українець уже перемагав британця, але бокс — це спорт, де реванші з’являються швидше, ніж нові сезони серіалів.

Проблема лише в тому, що черга до титулів зараз довша, ніж список відмовок у політиків. Фабіо Вордлі вже активував право на реванш із Дюбуа. Крім того, обов’язковим претендентом WBO є Мозес Ітаума. А ще Усику потрібно захищати пояс WBC проти тимчасового чемпіона Агіта Кабаєля, інакше можна втратити титул без бою.

Тобто шлях до четвертого “абсолюту” для Усика виглядає приблизно як проходження відеогри на максимальній складності. Але проблема в тому, що за останні роки українець уже настільки звик ламати прогнози й логіку, що списувати його — це приблизно як виходити проти нього в ринг із думкою “та що він мені зробить?”.