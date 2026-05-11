Тайсон Ф’юрі запропонував Усику третій бій: що відповів український боксер

Британський боксер Тайсон Ф’юрі заявив, що хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Український чемпіон відповів, що готовий вийти на ринг “будь-де, будь-коли”.

Про це пише Ring Magazine.

У своєму відеозверненні Ф’юрі заявив, що спочатку планує перемогти Ентоні Джошуа, а потім хоче нового бою з українцем.

“Після перемоги над Джошуа я хочу бій із його сенсеєм. Я хочу рематч із “кроликом” у Лондоні, Лас-Вегасі чи Нью-Йорку”, — сказав британець.

Як пише BoxingNews24, Олександр Усик відповів, що готовий до нового поєдинку.

“Я готовий, готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — будь-що. Давай, жадібне пузо”, — заявив українець.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Усик і Ф’юрі провели бій у Саудівській Аравії, який завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів — 116:112. Усик зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA та WBO.