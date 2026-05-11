Сирський відвідав корпус “Хартії” на передовій біля Куп’янська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до 2-го корпусу Національної гвардії України “Хартія”, який веде оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. Під час візиту обговорювали ситуацію на підступах до Куп’янська та ключові потреби підрозділів.

Про це Сирський повідомив у соцмережах. За його словами, він провів зустріч із командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом.

Сторони обговорили поточну обстановку в районі відповідальності, взаємодію з іншими підрозділами, а також пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються.

Сирський заявив, що серед пріоритетних завдань залишаються ефективна протидія російським безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження.

Також увагу приділили підготовці особового складу, ротаціям військових, які виконують завдання на передовій, їхньому забезпеченню та збереженню життя бійців.

Головнокомандувач подякував військовослужбовцям “Хартії” за виконання бойових завдань, знищення російських окупантів та утримання української території.