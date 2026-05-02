На Донеччині зросла активність військ РФ: 83 атаки за тиждень

Російські війська у квітні значно активізувалися на Костянтинівському напрямку. З початку тижня противник здійснив десятки атак, намагаючись закріпитися на околицях міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працював у районі відповідальності 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов’янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації.

За його словами, у квітні активність російських окупаційних військ на цьому напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та безпілотників.

Реклама

Реклама

Із початку цього тижня ворог здійснив 83 атаки на Костянтинівському напрямку.

Сили оборони відбивають постійні спроби російських військ за допомогою тактики інфільтрації закріпитися на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій, українські військові проводять заходи з виявлення та знищення противника.

Під час робочої поїздки Сирський провів зустрічі з командним складом армійського корпусу, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ.

Сторони обговорили поточну ситуацію, стан забезпечення, взаємодію підрозділів, а також пропозиції командирів щодо протидії піхотним групам противника.

Основну увагу приділили ефективній боротьбі з ворожими безпілотниками, облаштуванню оборонних рубежів і фортифікацій, а також забезпеченню підрозділів боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами.

На місці було ухвалено низку оперативних рішень для покращення постачання українських військових.

Головнокомандувач подякував українським захисникам за виконання бойових завдань, мужність і самовідданість.