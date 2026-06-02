Польща підтримала виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту ЄС — ЗМІ

Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку з майбутніх продовжень системи тимчасового захисту Європейського Союзу. Крім того, Варшава виступає за поступову відмову від спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних механізмів. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.

За даними видання, країни ЄС обговорюють можливе продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців, яка наразі діє до березня 2027 року. Серед варіантів, які розглядаються, — збереження програми, але зі звуженням кола осіб, які зможуть нею користуватися. Зокрема, йдеться про можливе виключення чоловіків призовного віку та осіб, які залишили Україну з порушенням встановлених правил.

Також держави-члени ЄС обговорюють поступовий вихід із режиму тимчасового захисту та переведення українців на інші форми легального проживання. Польща, яка головує в Раді ЄС, раніше вже ініціювала дискусію щодо стратегії поетапного згортання спеціального режиму після досягнення справедливого миру в Україні.

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Як зазначає Euractiv, частина європейських урядів висловлює занепокоєння через зростання частки чоловіків призовного віку серед нових прибулих з України. Деякі країни вважають, що перегляд правил відповідає також інтересам самої України, оскільки може сприяти майбутньому відновленню держави та підтримці її обороноздатності.

Водночас наразі йдеться лише про дискусії. Будь-які зміни до механізму тимчасового захисту повинна офіційно запропонувати Європейська комісія, після чого їх мають погодити держави-члени ЄС.

За даними ЄС, станом на кінець 2025 року тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу користувалися близько 4,35 млн громадян України, найбільше — у Німеччині, Польщі та Чехії.