        Суспільство

        Мадонна випустила новий альбом “Confessions II”: критики назвали його найкращим за 20 років

        Віктор Алєксєєв
        3 Липня 2026 21:39
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        Мадонна виступає на Таймс-сквер 4 червня 2026 року / Фото: Reuters
        Мадонна виступає на Таймс-сквер 4 червня 2026 року / Фото: Reuters

        Американська попзірка Мадонна випустила свій п’ятнадцятий студійний альбом “Confessions II”. Про це пише Reuters.

        Новий реліз став продовженням альбому “Confessions on a Dancefloor”, який вийшов у 2005 році.

        Для роботи над 16-трековим dance-pop альбомом Мадонна знову об’єдналася зі Стюартом Прайсом, співпродюсером і співавтором попередньої платівки.

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        Над “Confessions II” також працювали Martin Garrix, Cirkut та Andrew Watt.

        У записі альбому взяли участь Сабріна Карпентер, Stromae та донька Мадонни Лола Леон.

        Реліз супроводжується 10-хвилинним музичним фільмом “Confessions II – The Film”, який зняв TORSO.

        “Confessions II” став першим студійним альбомом Мадонни після “Madame X”, що вийшов у 2019 році. Також це повернення співачки до Warner Records.

        Rolling Stone, Variety і The Guardian назвали нову платівку найкращим альбомом Мадонни за два десятиліття.

        67-річна Мадонна стала відомою на початку 1980-х завдяки хітам “Holiday” і “Like a Virgin”. Вона відома провокативними образами та впливом на багатьох артистів.


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