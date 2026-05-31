Байопік “Майкл” став касовим хітом попри розгромні рецензії та суперечки навколо спадщини Джексона

Біографічний фільм «Майкл» про короля попмузики Майкла Джексона став одним із найуспішніших байопіків в історії кіно, зібравши 217 млн доларів у світовому прокаті за прем’єрний вікенд. Водночас стрічка режисера Антуана Фукуа викликала гострі суперечки між критиками та глядачами.

Про це пише BBC Україна.

Фільм, який вийшов у прокат навесні 2026 року, побив рекорд музичного байопіка «Богемна рапсодія», що стартував у 2018 році зі зборами 124 млн доларів. Крім того, стрічка перевершила показники «Оппенгеймера», який під час прем’єрного вікенду заробив 180 млн доларів.

Однак реакція критиків і глядачів виявилася кардинально різною. На Rotten Tomatoes фільм отримав лише 38% позитивних рецензій від професійних оглядачів, тоді як оцінка аудиторії сягнула 97%.

Головною претензією критиків стало те, що стрічка практично не торкається найсуперечливішої сторони життя Майкла Джексона — звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми, які переслідували співака протягом десятиліть.

Багато рецензентів назвали фільм надто обережним та таким, що створений під контролем родини Джексона. Видання The Guardian охарактеризувало його як «прісний, цензурований і поганий», а критик BBC Ніколас Барбер включив картину до числа найгірших фільмів року.

Водночас навіть негативні рецензії відзначали гру Джаафара Джексона — племінника Майкла Джексона, який виконав головну роль. Оглядачі також позитивно оцінили відтворення знаменитих концертних номерів і музичних кліпів, зокрема Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal та Bad.

На відміну від критиків, фанати зустріли стрічку із захопленням. На Reddit, IMDb та TikTok глядачі писали, що плакали під час перегляду, співали пісні просто в кінотеатрах та аплодували після музичних сцен.

Багато шанувальників порівнювали атмосферу показів із концертами самого Майкла Джексона. Частина глядачів приходила до кінотеатрів у знаменитих капелюхах, рукавичках та костюмах співака.

Окрему увагу після виходу фільму привернули обставини його створення. За даними американських ЗМІ, ранні версії сценарію містили сцени, пов’язані зі звинуваченнями проти Джексона та справою Джордана Чендлера 1993 року. Проте після завершення основних зйомок ці епізоди були вилучені, а третю частину фільму довелося переписувати через юридичні обмеження.

Попри суперечки, «Майкл» уже спричинив новий сплеск популярності музики співака. Після прем’єри його альбоми повернулися до верхніх позицій чартів, а кількість прослуховувань таких хітів, як Billie Jean, Thriller, Beat It і Smooth Criminal, різко зросла.

Після комерційного успіху картини студія Lionsgate фактично підтвердила роботу над продовженням. Саме друга частина може охопити найсуперечливіший період життя Майкла Джексона — історію Neverland Ranch, судові процеси, залежність від ліків та звинувачення, які й досі залишаються предметом запеклих дискусій.