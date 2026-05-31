Samsung може переключитися з ChatGPT на Claude після розбіжностей з OpenAI щодо AI-чипів

Плани Samsung щодо виробництва спеціалізованих чипів штучного інтелекту для компанії OpenAI, розробника ChatGPT, могли зіткнутися з серйозними труднощами. За даними південнокорейських ЗМІ, співпраця у цьому напрямку сповільнилася через стратегічні розбіжності між компаніями.

Про це повідомляє SamMobile.

Ще у 2024 році з’явилися повідомлення, що OpenAI розглядає Samsung як потенційного партнера для виробництва AI-чипів. Відтоді генеральний директор OpenAI Сем Альтман неодноразово відвідував Південну Корею, зустрічався з керівництвом Samsung та укладав низку угод із компанією.

За інформацією видання, Samsung працювала над спеціальним нейронним процесором для OpenAI на базі архітектури ARM. Повідомляється, що на початковому етапі розробки вдалося досягти помітного прогресу.

Однак тепер джерела стверджують, що робота над проєктом сповільнилася через різне бачення подальшої стратегії розвитку між OpenAI та Samsung Electronics.

При цьому жодна зі сторін офіційно не підтверджувала скасування або припинення проєкту.

На тлі цих повідомлень увагу привернуло нещодавнє інвестування Samsung в американський стартап Anthropic, який є одним із конкурентів OpenAI та розробником чат-бота Claude.

ЗМІ також раніше повідомляли, що Samsung може взяти участь у виробництві AI-чипів для Anthropic.

Попри можливі труднощі у напрямку спеціалізованих процесорів, співпраця між Samsung і OpenAI триває в інших сферах.

Зокрема, компанія Samsung SDS уклала угоду про спільну розробку центрів обробки даних для штучного інтелекту разом з OpenAI.

Крім того, Samsung, як очікується, постачатиме OpenAI напівпровідникову пам’ять для розвитку її AI-інфраструктури.

Таким чином, хоча перспективи виробництва спеціалізованих AI-чипів для ChatGPT наразі залишаються невизначеними, партнерські відносини між Samsung і OpenAI продовжують розвиватися в інших напрямках.