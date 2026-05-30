На Харківщині чоловіки побили військовослужбовців ТЦК та пошкодили автомобіль

У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними слідства, 26 травня група оповіщення одного з районних ТЦК та СП прибула до селища Сахновщина для виконання службових завдань.

Після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. За даними поліції, чоловіки погрожували представникам ТЦК, а згодом напали на них і завдали тілесних ушкоджень.

Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту застосовувалася речовина сльозогінної та дратівливої дії.

Унаслідок інциденту військовослужбовці дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Поліцейські встановили всіх учасників події та затримали їх.

36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному чоловіку — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному чоловіку — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному фігуранту — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.

Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.