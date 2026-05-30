У Польщі заарештували вже третього підозрюваного у фальшивих повідомленнях про мінування

У Польщі правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у справі про фальшиві повідомлення щодо мінувань та неправдиві виклики екстрених служб.

Як повідомляє Польське радіо, йдеться про 29-річного мешканця Отвоцького повіту.

За словами представниці Варшавського головного управління поліції Евеліни Громек-Оцьвеї, чоловік зізнався у здійсненні щонайменше двох дзвінків на номер екстреної допомоги 112.

Слідство вважає, що 17 травня він двічі повідомляв про нібито замінування однієї з телестанцій.

Під час обшуку правоохоронці вилучили два мобільні телефони та комп’ютер.

Районний суд ухвалив рішення про арешт підозрюваного на три місяці.

За даними поліції, це вже третя особа, яку взяли під варту в межах розслідування справи про фальшиві виклики екстрених служб.