        Події

        Українські дрони уразили “Іскандер” і два Ту-142 у Ростовській області

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 10:47
        читать на русском →
        Через мить Ту-142 яскраво горітиме / Скріншот
        Через мить Ту-142 яскраво горітиме / Скріншот

        Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що в ніч на 30 травня українські безпілотники уразили російський оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в районі Таганрога Ростовської області РФ.

        За словами Бровді, удар було завдано підрозділами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

        За його словами, комплекс «Іскандер» був виявлений та уражений на пусковій позиції поблизу Таганрога. Також, за його даними, знищено два літаки Ту-142 — дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника.

        Реклама
        Реклама

        Водночас російська влада повідомляла про атаку безпілотників на Таганрог. За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у порту міста спалахнули танкер, резервуари з паливом та адміністративна будівля.

        Мер Таганрога Світлана Камбулова заявила про пошкодження вантажної інфраструктури на причалі та адміністративної будівлі. Також, за її словами, внаслідок падіння уламків безпілотника на приватний будинок постраждали чоловік і жінка.

        Крім того, дрони атакували нафтобазу в Армавірі Ростовської області, де виникла пожежа.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov