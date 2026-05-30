Українські дрони уразили “Іскандер” і два Ту-142 у Ростовській області

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що в ніч на 30 травня українські безпілотники уразили російський оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142 на військовому аеродромі в районі Таганрога Ростовської області РФ.

За словами Бровді, удар було завдано підрозділами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

За його словами, комплекс «Іскандер» був виявлений та уражений на пусковій позиції поблизу Таганрога. Також, за його даними, знищено два літаки Ту-142 — дальні протичовнові літаки, створені на базі стратегічного бомбардувальника.

Реклама

Реклама

Өнгөрсөн шөнө Украины нисэгчгүй нисэх хүчний дронууд оросын Таганрог дахь цэргийн нисэх буудалд 2 ширхэг Ту-142 онгоц болон Искандер пуужингийн системийг устгасан,- Мадяр

оху-ын зэвсэгт хүчин Таганрогоос Днепр, Запорожьж руу ойр ойрхон баллистик пуужин харвадаг. pic.twitter.com/3vzqkW5fpd — Tuul (@tuul1234) May 30, 2026

Водночас російська влада повідомляла про атаку безпілотників на Таганрог. За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у порту міста спалахнули танкер, резервуари з паливом та адміністративна будівля.

Мер Таганрога Світлана Камбулова заявила про пошкодження вантажної інфраструктури на причалі та адміністративної будівлі. Також, за її словами, внаслідок падіння уламків безпілотника на приватний будинок постраждали чоловік і жінка.

Крім того, дрони атакували нафтобазу в Армавірі Ростовської області, де виникла пожежа.