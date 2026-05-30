Росіяни вбили жителя Сумщини та поранили ще чотирьох людей

У Сумській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще четверо жителів дістали поранення.

За даними Національної поліції, у Краснопільській громаді внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 59-річний чоловік. Також постраждала 48-річна жінка.

У Глухівській громаді через удар російського дрона поранення дістав 52-річний чоловік. Крім того, пошкоджено приватний будинок.

У Хотінській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік.

У Ворожбянській громаді російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою. Поранення отримала одна людина, також пошкоджено приватний будинок.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.