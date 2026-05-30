        Росіяни вбили жителя Сумщини та поранили ще чотирьох людей

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 08:44
        Наслідки атаки на Сумщину / Фото: Нацполіція
        У Сумській області внаслідок російських атак загинула одна людина, ще четверо жителів дістали поранення.

        За даними Національної поліції, у Краснопільській громаді внаслідок вибуху ворожого безпілотника загинув 59-річний чоловік. Також постраждала 48-річна жінка.

        У Глухівській громаді через удар російського дрона поранення дістав 52-річний чоловік. Крім того, пошкоджено приватний будинок.

        У Хотінській громаді внаслідок ворожої атаки постраждав 65-річний чоловік.

        У Ворожбянській громаді російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою. Поранення отримала одна людина, також пошкоджено приватний будинок.

        На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.


