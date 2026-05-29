        Зеленський розширив склад Ставки верховного головнокомандувача

        Галина Шподарева
        29 Травня 2026 17:51
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. До її персонального складу включено міністра фінансів та голову оборонного комітету Ради.

        Про це йдеться в указі № 445/2026, опублікованому на сайті президента.

        Відповідно до документа, до персонального складу Ставки введено голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, а також міністра фінансів України Сергія Марченка.

        Указ видано на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до статті 8 Закону України “Про оборону України”.

        Указ підписано 29 травня 2026 року. Документ набирає чинності з дня його опублікування.


