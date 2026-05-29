Таїсію Повалій засудили до 12 років позбавлення волі: державі передали її майно та права на пісні

Суд заочно засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також у дохід держави передано майнові права на її музичні твори.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Колишня народна артистка України та екснародна депутатка від забороненої “Партії регіонів” після 2014 року виїхала до Росії та системно підтримувала Росію.

28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, заборони обіймати певні посади строком на 15 років та конфіскації всього майна на користь держави.

За матеріалами справи, після Революції Гідності Повалій проживає в Москві, де продовжує творчу діяльність. У 2023 році вона отримала громадянство РФ.

Слідство встановило, що співачка брала участь у концертах на підтримку так званої “спеціальної військової операції”, а також у заходах, присвячених незаконній окупації українських територій. Крім того, вона регулярно з’являлася в російських пропагандистських медіа, виправдовувала збройну агресію РФ проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

У 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на дев’ять музичних творів.

У 2025 році майнові права на ці твори були офіційно зареєстровані за державою Україна.