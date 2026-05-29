МАГАТЕ повідомило про найдовший збій зв’язку на Запорізькій АЕС з початку війни

Запорізька атомна електростанція цього тижня майже на 12 годин залишилася без телефонного та інтернет-зв’язку із зовнішнім світом. У Міжнародному агентстві з атомної енергії назвали інцидент найтривалішим комунікаційним блекаутом на станції з початку війни.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За даними агентства, Запорізька АЕС втратила як стаціонарний телефонний, так і інтернет-зв’язок у середу. Причини збою наразі не встановлені, однак інцидент збігся з повідомленнями про посилення військової активності поблизу Енергодара, де проживає більшість працівників станції.

«Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на майданчику, а сама станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом у звичний спосіб. Це був дуже тривожний випадок з точки зору ядерної безпеки», — заявив Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що інцидент вкотре продемонстрував складність забезпечення ядерної безпеки під час війни.

Також повідомляється, що за останній тиждень електропостачання Енергодара кілька разів переривалося через бойові дії. Минулими вихідними на території ЗАЕС, за даними станції, безпілотник знищив один із службових автомобілів.

Крім того, 25 травня Запорізька АЕС повідомила про удари безпілотників по цивільних об’єктах Енергодара, зокрема по пожежній частині. Через погіршення безпекової ситуації було призупинено доставку дизельного пального до станції для роботи парогенераторів, які використовуються для очищення забрудненої води.

На ЗАЕС заявили, що наявних запасів дизельного пального вистачить більш ніж на десять днів роботи аварійних дизель-генераторів.

Гроссі наголосив, що постійна наявність дизельного пального є критично важливою для безпеки станції, яка вже понад два місяці отримує зовнішнє живлення лише по одній лінії електропередачі.

За даними МАГАТЕ, до початку повномасштабної війни Запорізька АЕС мала десять зовнішніх ліній електропостачання, тоді як зараз функціонує лише одна резервна лінія напругою 330 кВ.

МАГАТЕ продовжує переговори з Україною та Росією щодо тимчасового локального припинення вогню для ремонту пошкодженої високовольтної лінії електропередачі 750 кВ, від якої залежить надійність електропостачання станції.

Окремо агентство повідомило, що за останній тиждень у зоні моніторингу Чорнобильської АЕС було зафіксовано 20 безпілотників.

У МАГАТЕ наголосили, що захист енергетичної інфраструктури залишається одним із ключових факторів забезпечення ядерної безпеки України в умовах війни.