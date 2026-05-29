        Ракета компанії Джеффа Безоса вибухнула під час випробувань у Флориді

        Сергій Бордовський
        29 Травня 2026 10:21
        У США вибухнула ракета Blue Origin перед запуском супутників Amazon / Скриншот
        Ракета New Glenn компанії Blue Origin, заснованої Джеффом Безосом, вибухнула під час наземних випробувань на стартовому майданчику у Флориді. Інцидент стався під час перевірки двигунів перед майбутнім космічним запуском.

        Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на компанію та очевидців.

        Вибух стався на майданчику Launch Complex 36 на мисі Канаверал під час так званого hot fire test — випробування, під час якого одночасно запускаються двигуни ракети, але сама вона залишається закріпленою на стартовому столі.

        Після початку тесту стався потужний вибух, який спричинив пожежу на території комплексу.

        У компанії Blue Origin підтвердили інцидент та повідомили про нього в соцмережі X.

        «Під час сьогоднішнього випробування двигунів сталася аномалія. Усі співробітники перебувають у безпеці. Ми надамо додаткову інформацію, щойно дізнаємося більше», — йдеться у заяві компанії.

        За даними американських ЗМІ, ракета готувалася до майбутньої місії з виведення на орбіту супутників інтернет-мережі Amazon Project Kuiper. Повідомляється, що супутники ще не були встановлені на носій у момент вибуху.

        New Glenn є найпотужнішою ракетою Blue Origin та головним конкурентом ракет SpaceX у сегменті важких космічних запусків. Компанія розраховує використовувати її для комерційних місій, запусків супутників та участі у програмах NASA.

        Інформації про постраждалих немає. Причини аварії наразі офіційно не названі. Компанія проводить розслідування обставин інциденту.


