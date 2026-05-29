Ракета компанії Джеффа Безоса вибухнула під час випробувань у Флориді

Ракета New Glenn компанії Blue Origin, заснованої Джеффом Безосом, вибухнула під час наземних випробувань на стартовому майданчику у Флориді. Інцидент стався під час перевірки двигунів перед майбутнім космічним запуском.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на компанію та очевидців.

What an anomaly means in the world of Rockets… pic.twitter.com/sa95vCYJn7 Реклама Реклама May 29, 2026

Вибух стався на майданчику Launch Complex 36 на мисі Канаверал під час так званого hot fire test — випробування, під час якого одночасно запускаються двигуни ракети, але сама вона залишається закріпленою на стартовому столі.

Після початку тесту стався потужний вибух, який спричинив пожежу на території комплексу.

У компанії Blue Origin підтвердили інцидент та повідомили про нього в соцмережі X.

«Під час сьогоднішнього випробування двигунів сталася аномалія. Усі співробітники перебувають у безпеці. Ми надамо додаткову інформацію, щойно дізнаємося більше», — йдеться у заяві компанії.

За даними американських ЗМІ, ракета готувалася до майбутньої місії з виведення на орбіту супутників інтернет-мережі Amazon Project Kuiper. Повідомляється, що супутники ще не були встановлені на носій у момент вибуху.

New Glenn є найпотужнішою ракетою Blue Origin та головним конкурентом ракет SpaceX у сегменті важких космічних запусків. Компанія розраховує використовувати її для комерційних місій, запусків супутників та участі у програмах NASA.

Інформації про постраждалих немає. Причини аварії наразі офіційно не названі. Компанія проводить розслідування обставин інциденту.