        Політика

        Петер Мадяр заявив, що Угорщина не постачатиме зброю Україні

        Сергій Бордовський
        29 Травня 2026 09:29
        Прем'єр Угорщини Петер Мадяр зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселі / Фото: facebook.com/peter.magyar.102
        Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі. Під час переговорів він заявив, що Угорщина не відправлятиме зброю чи військову техніку на російсько-українську війну.

        Про це Мадяр повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі.

        За його словами, сторони обговорили роль Угорщини в НАТО та питання міжнародної безпеки.

        «Угорщина знову стане надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного союзу світу», — зазначив прем’єр.

        Мадяр також повідомив, що під час розмови з Рютте було відзначено роботу угорських військовослужбовців у складі миротворчої місії НАТО в Косові.

        Водночас глава уряду наголосив, що Угорщина не планує постачати зброю або військову техніку для російсько-української війни.

        Крім того, генеральний секретар НАТО поінформував його про підготовку до саміту Альянсу, який запланований на 7–8 липня в Анкарі, а також про ситуацію навколо конфлікту в районі Ормузької протоки.


