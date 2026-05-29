Петер Мадяр заявив, що Угорщина не постачатиме зброю Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі. Під час переговорів він заявив, що Угорщина не відправлятиме зброю чи військову техніку на російсько-українську війну.

Про це Мадяр повідомив у соцмережах за підсумками зустрічі.

За його словами, сторони обговорили роль Угорщини в НАТО та питання міжнародної безпеки.

«Угорщина знову стане надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного союзу світу», — зазначив прем’єр.

Мадяр також повідомив, що під час розмови з Рютте було відзначено роботу угорських військовослужбовців у складі миротворчої місії НАТО в Косові.

Крім того, генеральний секретар НАТО поінформував його про підготовку до саміту Альянсу, який запланований на 7–8 липня в Анкарі, а також про ситуацію навколо конфлікту в районі Ормузької протоки.