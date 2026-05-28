Підозрюваний у зґвалтуванні та вбивстві 11-річного хлопчика у Дніпрі розповів деталі злочину

Правоохоронці оприлюднили відео затримання та допиту підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 11-річного хлопчика у Дніпрі. Затриманий заявив, що між ним і жертвою виник конфлікт через крадіжку металу — дитина нібито погрожувала розповісти про це дорослим.

Відео опублікувала пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

За словами затриманого, спочатку він вчинив насильницькі дії щодо дитини, потім зв’язав хлопчику руки, щоб той не втік, після чого задушив.

Нагадаємо, 27 травня хлопчик пішов на вулицю гуляти та ввечері не повернувся, про що поліцейських повідомили родичі.

Правоохоронці затримали 40-річного чоловіка, раніше судимого за скоєння аналогічних злочинів. У ході слідства в закинутій будівлі виявили тіло дитини зі зв’язаними за спиною руками та слідами насильницької смерті та, ймовірно, зґвалтування.

Затриманому інкримінують вчинення злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру.