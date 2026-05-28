“Удар може відбутися будь-якої миті”: у Кремлі повторили заклик до посольств залишити столицю України

У Кремлі заявили, що попередження іноземним посольствам щодо необхідності залишити Київ є “серйозним і усвідомленим”. Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу також пригрозив новим ударом по українській столиці.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія попередила персонал іноземних посольств про необхідність залишити Київ.

“Далі всі самі ухвалюють рішення”, — сказав Пєсков.

Також секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що це попередження є “цілком серйозним і усвідомленим”. За його словами, Росія вже “показала, якої сили може бути удар по Києву”.

За його словами, удару по столиці України, про який раніше попереджала РФ, може бути завдано будь-якої миті.

“Щойно в Україні з’являється підприємство з виробництва боєприпасів, ЗС РФ завдають по ньому ударів”, — заявив Шойгу.