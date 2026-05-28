Прокремлівська газета «Московский комсомолец» опублікувала статтю, у якій стверджується, що геополітичні поразки можуть бути корисними для Росії. Автор матеріалу заявив, що «позорні мирні угоди» нібито робили країну сильнішою та сприяли розширенню її впливу в майбутньому.

Стаття має назву «Вражаючі поразки: коли геополітичні програші можуть бути кориснішими за блискучі перемоги».

Автор матеріалу — адвокат і член Громадської палати Москви Дмитро Краснов — стверджує, що «великі геополітичні програші були часом кориснішими, ніж блискучі перемоги».

У статті йдеться про те, що «кожна військова поразка» та «кожен позорний мир» нібито не руйнували Росію, а робили її сильнішою та призводили до подальшого розширення кордонів і зміцнення позицій.

«Будь-який позорний мир» породжував «знежирення еліт і більше свободи народу», а «розгромлена країна починала стрімко набирати силу», пише Краснов.

Як приклад автор навів Петра I. На його думку, російський цар став «Великим», оскільки зміг ухвалити правильне рішення після поразки під Нарвою.

«Йому вистачило одного нарвського стусана, щоб зрозуміти те, до чого інші доходили лише після втрати Севастополя, Порт-Артура або цілих губерній за Брестським миром», — зазначається у статті.

Наприкінці матеріалу Краснов заявляє, що для повторення досвіду Петра I «потрібно бути настільки ж великим», а керівництву держави «не так просто прийняти рішення, яке розриває замкнене коло, до поразки».