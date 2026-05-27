NASA почне будівництво постійної бази на Місяці у 2027 році

NASA планує розпочати будівництво постійної бази на Місяці вже у 2027 році. В агентстві заявили, що на початку 2030-х астронавти зможуть перебувати на поверхні супутника Землі місяцями.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву очільника NASA Джареда Айзекмана.

За його словами, будівництво розпочнеться з майже щомісячних роботизованих посадок на Місяць. До висадки місії Artemis 4 у 2028 році на Місяці вже буде створена частина інфраструктури майбутньої бази.

NASA реалізовуватиме програму у три етапи. На першому агентство планує тестувати обладнання та зосередитися на так званій “науці виживання”. Другий етап передбачає доставку важкого обладнання та збільшення тривалості місій астронавтів до кількох тижнів. На третьому етапі NASA хоче організувати постійні ротації екіпажів за аналогією з Міжнародною космічною станцією.

Для реалізації програми NASA співпрацює зі SpaceX, Blue Origin та іншими приватними компаніями. За словами Айзекмана, агентство планує інвестувати 20 млрд доларів у створення місячної бази протягом наступних семи років.