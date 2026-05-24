Китай запускає космічну місію перед польотом на Місяць

Китай відправив до своєї орбітальної станції Tiangong трьох астронавтів у межах місії Shenzhou-23. Один із членів екіпажу має провести на орбіті цілий рік — це стане рекордом для китайської космічної програми.

Запуск корабля Shenzhou-23 відбувся 24 травня з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, повідомляє Reuters.

Корабель вивела на орбіту ракета Long March-2F Y23. До складу екіпажу увійшли командир Чжу Янчжу, пілот Чжан Юаньчжі та фахівець із корисного навантаження Лі Цзяїн — перший астронавт із Гонконгу, який бере участь у китайській космічній місії.

У Китайському агентстві пілотованих космічних польотів заявили, що один із астронавтів залишиться на станції Tiangong на рік. Остаточне рішення щодо цього буде ухвалене пізніше залежно від перебігу місії.

Місія Shenzhou-23 є частиною китайської програми підготовки до висадки людини на Місяць до 2030 року. Китай також планує створити постійну місячну базу разом із Росією до 2035 року.

Під час польоту китайські вчені досліджуватимуть вплив радіації, втрати кісткової маси та психологічного стресу на організм людини під час тривалого перебування у космосі.

Крім того, державні медіа Китаю повідомили, що на станцію були доставлені зразки людських стовбурових клітин для проведення експерименту зі створення “штучного ембріона” у космосі. Дослідження має допомогти вивчити можливість довготривалого проживання та відтворення людей у космосі.