П’ять країн НАТО заблокували план допомоги Україні

Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували пропозицію НАТО щодо обов’язкових витрат на військову допомогу Україні у розмірі 0,25% ВВП. Генсек Альянсу Марк Рютте визнав, що ініціатива не отримала одностайної підтримки.

Про це повідомляє The Telegraph.

Пропозиція передбачала, що країни-члени НАТО мають щороку спрямовувати на військову підтримку України щонайменше 0,25% свого валового внутрішнього продукту.

Попри те, що низка держав уже витрачає на допомогу Україні не менше або навіть більше цього рівня, частина союзників виступила проти формалізації такого зобов’язання.

За даними медіа, серед противників ініціативи були Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте був змушений визнати, що запропонований механізм не має одностайної підтримки серед членів Альянсу.

Водночас Велика Британія залишається третім найбільшим донором військової допомоги Україні після США та Німеччини. Наразі Лондон витрачає на це близько 0,1% ВВП.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше заявляв, що країна щороку надаватиме Україні щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів військової підтримки.