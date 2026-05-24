У Києві після масованого удару пошкоджений стадіон “Динамо” імені Лобановського

Внаслідок масованого ракетно-дронового удару РФ по Києву в ніч проти 24 травня пошкодження отримав стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. Водночас матч заключного туру чемпіонату України між «Динамо» та «Кудрівкою» відбудеться за планом, пише “Динамо Київ від Шурика”.

Про пошкодження повідомили у клубі. Зазначається, що всі ушкодження припали на зовнішню частину фасаду стадіону.

Внаслідок атаки були вибиті кілька шибок. При цьому чаша стадіону та футбольне поле не постраждали.

Реклама

Реклама

У клубі повідомили, що запланований на сьогодні матч 30-го туру чемпіонату України між «Динамо» та «Кудрівкою» відбудеться. Початок зустрічі — о 13:00.