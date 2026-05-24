Ріко Верховен оскаржив результат бою з Усиком

Нідерландський боєць Ріко Верховен подав офіційний протест на рішення рефері зупинити чемпіонський бій проти Олександра Усика технічним нокаутом. Поєдинок відбувся у єгипетській Гізі.

Як повідомляє Суспільне Спорт, про подання протесту Верховен повідомив у своєму Instagram. Бій завершився достроково в 11 раунді після того, як Усик відправив суперника у нокдаун та продовжив серію атак.

Рефері зупинив поєдинок за секунду до завершення 11-го раунду, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.

Після бою Верховен заявив, що вважає рішення судді передчасним і переконаний, що бій мав пройти повну дистанцію у 12 раундів.

«Подали офіційний протест уже дорогою в аеропорт. Правила мають сенс лише тоді, коли вони застосовуються в моменти, коли це дійсно важливо», — написав нідерландець.

На момент завершення бою Верховен лідирував за записками одного із суддів, ще двоє фіксували нічию. Також, за статистикою ударів, нідерландський боєць мав незначну перевагу над Усиком.

Для Усика ця перемога стала першою у кар’єрі в надважкій вазі, здобутою саме технічним нокаутом. Раніше українець перемагав у гевівейті нокаутами, рішеннями суддів та після відмови суперників продовжувати бій.

Для Верховена цей поєдинок став лише другим у професійному боксі. До цього він провів один бій у 2014 році, нокаутувавши Яноса Фінферу у другому раунді. Більшу частину кар’єри нідерландець виступав у кікбоксерському промоушені Glory.