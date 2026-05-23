“Бій року” біля пірамід Гізи: скільки Усик заробить у поєдинку з Верховеном

Український чемпіон світу Олександр Усик сьогодні, 23 травня, проведе один із найочікуваніших боїв року проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться просто біля пірамід Гізи в Єгипті.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Бій отримав назву “Glory in Giza” та стане головною подією масштабного вечора боксу.

На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі, який належить Усику.

39-річний Ріко Верховен вважається одним із найкращих кікбоксерів в історії. Нідерландець понад 11 років був чемпіоном GLORY у надважкій вазі, однак у професійному боксі провів лише один бій — ще у 2014 році.

Для Усика це буде перший вихід на ринг після перемоги над Даніелем Дюбуа та чергового підтвердження статусу одного з найсильніших боксерів світу. Українець залишається непереможеним у професійному боксі — 24 перемоги у 24 боях.

Напередодні бою Усик показав рекордну вагу у своїй кар’єрі — 105,8 кг, однак усе одно виявився значно легшим за Верховена, який важив 117,3 кг.

За даними нідерландського видання De Volkskrant, Олександр Усик заробить за бій у Єгипті близько 100 мільйонів доларів — приблизно 86 мільйонів євро.

Для Ріко Верховена поєдинок також стане одним із найприбутковіших у кар’єрі, хоча точна сума його гонорару не розкривається.

У матеріалі зазначається, що організувати бій допоміг голлівудський актор Джейсон Стейтем. За даними видання, він познайомився з Верховеном на знімальному майданчику та переконав саудівських організаторів дати нідерландцю шанс у професійному боксі проти Усика.

При цьому букмекери вважають українця беззаперечним фаворитом бою. Більшість міжнародних букмекерських компаній дають на перемогу Усика коефіцієнти на рівні 1.03–1.06, тоді як на перемогу Верховена — приблизно 8/1 – 14/1.

Де і коли дивитися бій

Вечір боксу стартує орієнтовно о 20:00 за київським часом, а головний бій очікується пізно ввечері.

В Україні трансляцію покаже платформа Kyivstar TV у спортивних пакетах.

У країнах Європи поєдинок транслюватиме стримінговий сервіс DAZN за системою PPV.

Організатори називають шоу біля пірамід Гізи одним із наймасштабніших і найатмосферніших боксерських вечорів останніх років.