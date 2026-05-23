Угорщина повторно заборонила імпорт української агропродукції

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про повторне запровадження заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Обмеження стосуються широкого переліку товарів, але не поширюються на транзит.

Про це повідомляє DW із посиланням на заяву Мадяра у соцмережі X.

“Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України”, — написав угорський прем’єр.

За інформацією видання Telex, заборона поширюється на яловичину, свинину, м’ясо птиці, яйця, мед, овочі, пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, борошно, соняшникове насіння, харчову олію та вино українського походження.

Транзит української продукції через територію Угорщини під обмеження не потрапив.

DW зазначає, що заборона тимчасово втратила чинність після приходу до влади партії “Тиса”. Це сталося через скасування 14 травня надзвичайного стану, який діяв в Угорщині з 2022 року.

Разом із завершенням дії цього правового режиму автоматично припинили діяти й обмеження на імпорт української агропродукції.

Втім, угорська влада заявила, що це сталося через “законодавчу помилку”.

Речник уряду повідомив Euractiv, що Будапешт оперативно відновив заборону.

Міністр сільського господарства Угорщини Саболч Бона заявив, що уряд працює над новим законодавством для “захисту угорського ринку та вітчизняних виробників”.

“Захист угорських продуктів, угорської землі та угорських фермерів відповідає національним інтересам”, — цитує його Hungary Today.

Також Петер Мадяр заявив, що уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду.

Раніше уряд Віктора Орбана критикував МКС після видачі ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна та прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.