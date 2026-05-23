В Україні 23 травня відзначають День морської піхоти

23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти. Свято встановлене на честь морських піхотинців, які виконують бойові завдання у складі Військово-Морських сил ЗСУ та беруть участь у найскладніших операціях російсько-української війни.

День морської піхоти України офіційно відзначають 23 травня з 2018 року. Саме цього дня у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення бригади морської піхоти у складі Української Держави.

До 2018 року професійне свято морських піхотинців відзначали 16 листопада, однак дату змінили для підкреслення історичної спадкоємності українського війська.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських морпіхів із професійним святом та подякував їм за службу.

“Сьогодні морська піхота є однією з найбоєздатніших складових Сил оборони України. Ви гідно продовжуєте славні традиції морської піхоти української армії часів Перших визвольних змагань”, — заявив Сирський.

Він наголосив, що морська піхота ВМС ЗСУ стала символом незламності, відваги та вірності присязі.

“Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною, щоб зупинити ворога. Ваш героїзм у найзапекліших боях назавжди вписаний в історію сучасної України”, — зазначив головнокомандувач.

Сирський також висловив вдячність ветеранам морської піхоти, які після початку повномасштабної війни повернулися до служби.

Окремо головнокомандувач вшанував пам’ять загиблих морських піхотинців.

“Схиляю голову перед пам’яттю морських піхотинців, які віддали свої життя за Україну”, — заявив Сирський.

Він побажав українським морпіхам міцного здоров’я, незламного духу та повернення додому з перемогою.