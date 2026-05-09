Україна 9 травня разом із країнами ЄС відзначає День Європи

9 травня, в Україні одночасно з країнами Євросоюзу відзначають День Європи.

Свято символізує мир, єдність та співпрацю європейських держав. Саме 9 травня 1950 року була проголошена декларація міністра закордонних справ Франції Робера Шумана, яка стала основою створення Європейського Союзу.

В Україні День Європи офіційно відзначають 9 травня з 2023 року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 8 травня 2023 року.

В указі президента зазначалося, що рішення ухвалене «усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу» та з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті.

Документ також скасував попередній указ 2003 року, за яким День Європи в Україні відзначали у третю суботу травня.

Перенесення дати на 9 травня мало підкреслити єдність України з державами Європейського Союзу та спільними європейськими цінностями.

Цього дня в Україні та країнах ЄС проходять урочисті заходи, тематичні акції та культурні події, присвячені європейській інтеграції та співпраці.