        Суспільство

        Україна 9 травня разом із країнами ЄС відзначає День Європи

        Сергій Бордовський
        9 Травня 2026 09:27
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        9 травня, в Україні одночасно з країнами Євросоюзу відзначають День Європи.

        Свято символізує мир, єдність та співпрацю європейських держав. Саме 9 травня 1950 року була проголошена декларація міністра закордонних справ Франції Робера Шумана, яка стала основою створення Європейського Союзу.

        В Україні День Європи офіційно відзначають 9 травня з 2023 року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 8 травня 2023 року.

        В указі президента зазначалося, що рішення ухвалене «усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу» та з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті.

        Документ також скасував попередній указ 2003 року, за яким День Європи в Україні відзначали у третю суботу травня.

        Перенесення дати на 9 травня мало підкреслити єдність України з державами Європейського Союзу та спільними європейськими цінностями.

        Цього дня в Україні та країнах ЄС проходять урочисті заходи, тематичні акції та культурні події, присвячені європейській інтеграції та співпраці.


