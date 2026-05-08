Уряд пропонує збільшити витрати на оборону на 1,56 трлн грн

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував зміни до державного бюджету на 2026 рік для посилення сектору безпеки та оборони.

За її словами, це стало можливим після погодження позики від Європейський Союз обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. У 2026 році Україна очікує отримати 45 мільярдів євро підтримки, з яких 31,8 мільярда євро планують спрямувати на оборону та безпеку, а ще 13,2 мільярда євро — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш, за словами Свириденко, очікується вже у червні.

Прем’єрка заявила, що доходи державного бюджету зростуть більш ніж на 2,2 трильйона гривень, зокрема завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Реклама

Реклама

Згідно із запропонованими змінами, сектор безпеки та оборони додатково отримає 1,56 трильйона гривень. Із цієї суми 174,3 мільярда гривень передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців, 1,37 трильйона гривень — на розвиток озброєння та військової техніки, ще 14,6 мільярда гривень — як резерв для сектору безпеки й оборони.

Окремо уряд планує виділити додаткові ресурси на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, модернізацію техніки та збільшення виробництва власної зброї.

Ще 40 мільярдів гривень уряд пропонує спрямувати на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і громад, зокрема на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Також резервний фонд планують збільшити ще на 40 мільярдів гривень для оперативного реагування на виклики воєнного часу.