У ЄС заявили про необхідність швидкого старту переговорів щодо вступу Молдови

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС поки не визначив точну дату початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку, однак Брюссель прагне якнайшвидше просунутися в цьому питанні.

Як повідомляє Reuters, про це Каллас сказала під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду. За її словами, зміни урядів у різних країнах відкрили «вікно можливостей» для просування євроінтеграції Кишинева.

«Ми ще не встановили дату, але очевидно, що нам потрібно рухатися швидко», — заявила Каллас. Вона також додала, що ЄС має діяти, поки жодна країна-член не виступає проти Молдови, оскільки в майбутньому можуть з’явитися уряди з двосторонніми претензіями.

Каллас зазначила, що Молдова досягла прогресу у впровадженні реформ. Вона також наголосила, що невизнане Придністров’я «не стане перешкодою» на шляху країни до членства в Євросоюзі.

Своєю чергою Санду підтвердила, що Молдова налаштована підписати договір про вступ до ЄС до 2028 року.