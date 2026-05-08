        У ЄС заявили про необхідність швидкого старту переговорів щодо вступу Молдови

        Віктор Алєксєєв
        8 Травня 2026 14:57
        Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, а також віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас та президент Молдови Мая Санду прибувають на прес-конференцію після зустрічі в Кишиневі, Молдова, 8 травня 2026 року / Фото Reuters
        Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС поки не визначив точну дату початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до блоку, однак Брюссель прагне якнайшвидше просунутися в цьому питанні.

        Як повідомляє Reuters, про це Каллас сказала під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду. За її словами, зміни урядів у різних країнах відкрили «вікно можливостей» для просування євроінтеграції Кишинева.

        «Ми ще не встановили дату, але очевидно, що нам потрібно рухатися швидко», — заявила Каллас. Вона також додала, що ЄС має діяти, поки жодна країна-член не виступає проти Молдови, оскільки в майбутньому можуть з’явитися уряди з двосторонніми претензіями.

        Каллас зазначила, що Молдова досягла прогресу у впровадженні реформ. Вона також наголосила, що невизнане Придністров’я «не стане перешкодою» на шляху країни до членства в Євросоюзі.

        Своєю чергою Санду підтвердила, що Молдова налаштована підписати договір про вступ до ЄС до 2028 року.


