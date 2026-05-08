        Суспільство

        У Росії спалахнув скандал через банер до 9 травня із зображенням орангутана

        Віктор Алєксєєв
        8 Травня 2026 14:31
        Орангутан Бату на банері до Дня перемоги у Новосибірську / Фото: соціальні мережі
        Новосибирський зоопарк до Дня перемоги розмістив святковий банер із зображенням орангутана на прізвисько Бату. Як повідомляє Mash, такий вибір викликав хвилю критики серед мешканців міста у соцмережах.

        За інформацією каналу, новосибірці обурилися рішенням керівництва зоопарку та почали активно обговорювати банер у коментарях. Частина користувачів заявила, що використання орангутана для святкового оформлення до 9 травня є недоречним.

        У публікації також зазначається, що Бату раніше вже опинявся в центрі уваги містян. За словами жителів Новосибірська, орангутан свого часу ледь не став офіційним талісманом міста. У мерії очікували, що мешканці підтримають снігового барса Саяна, однак Бату переміг у голосуванні з великим відривом.

