У Харкові жінка звернулась за допомогою, натомість її зґвалтували

У Харків поліцейські затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки. Про це повідомили в поліції Харківської області.
За даними правоохоронців, до поліції звернулася 42-річна жінка, яка повідомила, що познайомилася з чоловіком на залізничному вокзалі Харкова. За її словами, він пообіцяв допомогти з орендою житла, однак замість цього привів її до покинутої будівлі у Холодногірському районі міста.
У поліції заявили, що там чоловік застосував фізичну силу, вдарив потерпілу цеглиною по голові та, погрожуючи розправою, зґвалтував її. Жінці вдалося втекти та звернутися по медичну допомогу.
Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 КПК України. За інформацією поліції, підозрюваний раніше неодноразово був судимий.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Чоловіку вже повідомили про підозру.