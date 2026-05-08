Без іноземних журналістів та із затримкою трансляції: Кремль готується до параду 9 травня

У Росії відкликали акредитацію іноземних журналістів на парад, проведення якого заплановано у Москві 9 травня. Відмови отримали кілька західних медіа, зокрема AFP, ARD, ZDF, Rai та NHK.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними видання, представник Кремля телефоном повідомив про скасування акредитації журналістам Der Spiegel та інших іноземних медіа. Відмови також отримали ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, італійський телеканал Rai та японський NHK.

Причина, яку озвучили журналістам – “формат висвітлення параду був змінений через ситуацію”, тому іноземні ЗМІ, які вже отримали підтвердження акредитації, не будуть допущені. Іншим медіа повідомили, що на захід допустять лише російські ЗМІ.

Як зазначили в Der Spiegel, це перший випадок, коли Кремль спочатку погодив акредитацію іноземним журналістам на парад 9 травня, а потім її скасував.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч парад пройде у скороченому форматі. Міністерство оборони РФ заявило, що через “поточну оперативну ситуацію” на Красній площі не демонструватимуть військову техніку.

Також, як пишуть російські пабліки, трансляцію параду вестимуть із затримкою.