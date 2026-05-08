Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в Карпатах

Пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва на Закарпатті, яка вирувала з 5 травня, вдалося загасити. Вогонь знищив понад 65 га лісу.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

“Унаслідок проведеного інструментального аналізу на місцевості представником філії Карпатського лісового офісу встановлено, що площа пожежі склала 65,2 га”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Для моніторингу на місці пожежі залишається дві одиниці техніки та семеро рятувальників ДСНС та лісівників.

Нагадаємо, повідомлення про займання надійшло 5 травня, близько 15:30. Станом на 8:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. До гасіння залучалися 243 людини та 46 одиниць техніки.

За інформацією Закарпатської обласної прокуратури, за фактом масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП “Ліси України” зареєстровано кримінальне провадження. У межах розслідування правоохоронці встановлюватимуть причини та обставини виникнення займання. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України.