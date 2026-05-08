У Чорнобильській зоні палає понад 1100 гектарів лісу, вогонь поширюється

У Київській області в Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь уже охопив понад 1100 гектарів території.
Про це повідомили в ДСНС України.
Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа займання вже перевищила 1100 гектарів.
Ситуацію ускладнюють суха погода, сильний вітер та мінна небезпека на окремих ділянках території.
У частині лісових кварталів роботи з гасіння тимчасово не проводять через загрозу вибухонебезпечних предметів.
До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, спеціальна техніка та сили інших служб.