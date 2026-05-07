Зеленський відповів на заяву РФ про “перемир’я” та погрози Києву

Міністерство оборони РФ заявило про запровадження «перемир’я» з 8 по 10 травня у зв’язку з 81-ю річницею перемоги у Другій світовій війні та пригрозило Україні «масованим ракетним ударом по центру Києва» у разі спроб «зірвати святкування» 9 травня у Москві.

У російському відомстві заявили, що у зазначений період нібито буде припинено бойові дії, а також удари ракетами, артилерією та безпілотниками по українській території.

Також у Міноборони РФ закликали Україну «наслідувати цей приклад» та заявили про «адекватну відповідь» у разі порушення «перемир’я».

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна раніше пропонувала Росії припинити вогонь, зокрема починаючи з 6 травня, однак у відповідь отримала «нові російські удари та погрози».

«Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати», – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що Росія вже говорить про удари після 9 травня та назвав таку логіку «дивною і точно неадекватною».

Крім того, Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по території РФ.

За його словами, українські Сили спеціальних операцій та інші складові Сил оборони уразили цілі у районі Каспійського моря, зокрема ракетний корабель, здатний запускати «Калібри».

Також, за словами президента, було уражено об’єкт нафтової галузі у Пермському регіоні РФ. Українська розвідка також фіксує «задовільні результати» ударів по Брянському напрямку, Туапсе та окремих нафтових об’єктах Росії.

Окремо Зеленський заявив, що деякі держави, близькі до Росії, планують направити своїх представників до Москви на заходи 9 травня.

«Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо», – сказав президент України.