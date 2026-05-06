Москва стягує ППО перед парадом: Зеленський побачив нові можливості для ударів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія останніми тижнями посилює протиповітряну оборону навколо Москви, перекидаючи системи ППО з інших регіонів країни. За його словами, це свідчить про занепокоєння російської влади безпекою параду в столиці РФ.

Про це Зеленський повідомив після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

«Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію», — заявив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що Україна бачить у цьому додаткові можливості для «далекобійних санкцій», а відповідні пріоритети вже визначаються.

Також президент повідомив, що українська розвідка отримала документи щодо планів Росії на окупованих територіях півдня України. За його словами, окупаційна влада планує видобуток і вивезення цінної сировини щонайменше з 18 родовищ, зокрема титану, літію, графіту та інших ресурсів.

Окремо Зеленський заявив про зростання втрат російської економіки через українські далекобійні удари та санкційний тиск. За його словами, значна частина регіональних бюджетів РФ фактично перебуває на межі банкрутства.

Президент також наголосив, що Україна продовжує наполягати на реальній дипломатії та припиненні вогню як основі для досягнення миру.