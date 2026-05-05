У Росії зупинився один із найбільших НПЗ після атаки дронів

У Росії після атаки українських дронів зупинив роботу Кіришський нафтопереробний завод — один із найбільших у країні. Йдеться про підприємство, яке забезпечує значну частку переробки нафти та постачання дизеля.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі. За їхніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти, без яких робота заводу неможлива.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив, що НПЗ у місті Кириші зазнав атаки, внаслідок чого на промисловому об’єкті виникла пожежа.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним “Мадяр” заявив, що підприємство зупинило переробку після нічної атаки дронів, здійсненої у взаємодії із силами СБУ та Сил спеціальних операцій.

За його словами, потужність Кіришського НПЗ становить близько 20 млн тонн на рік, що є приблизно 7% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Він також зазначив, що цей об’єкт входить до зони ураження українських дронів на відстані до 1500 км.

За даними Reuters, завод розташований приблизно за 800 км від українського кордону і вже неодноразово ставав ціллю атак упродовж цього року. Джерела агентства зазначають, що наразі складно оцінити терміни відновлення пошкоджених установок, також зафіксовано пошкодження допоміжного обладнання.

Кіришський НПЗ контролює компанія «Сургутнефтегаз». Підприємство є одним із ключових постачальників дизельного пального як на внутрішній ринок Росії, так і на експорт.

Останніми місяцями Україна активізувала удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії, намагаючись знизити її економічні можливості ведення війни.