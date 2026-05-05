Британія ввела санкції проти 35 осіб і компаній, пов’язаних із дронами РФ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія запровадила нові санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом російських дронів та вербуванням іноземців для війни проти України. Він наголосив, що Росія має відчувати посилення тиску.

За словами Зеленського, ці санкції стали важливим кроком після обговорень із партнерами напередодні в Єревані.

Президент зазначив, що під санкції потрапили суб’єкти, які не лише беруть участь у виробництві безпілотників, а й залучають іноземних громадян до їх виготовлення та бойових дій.

За словами Зеленського, шахрайськими методами на фронт відправляли громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Українські розвідки вже тривалий час вивчають ці процеси.

Він також повідомив, що упродовж цього місяця очікуються нові рішення у цьому напрямі, зокрема подальші санкційні кроки з боку Британії.

Окремо президент подякував Великій Британії за підтримку та наголосив, що Росія повинна відчувати необхідність завершення війни.