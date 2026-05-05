        Авіаудар по Краматорську: щонайменше троє загиблих

        Сергій Бордовський
        5 Травня 2026 18:35
        Вадим Філашкін на місці ворожого удару по центру Краматорська / Скриншот
        Російські війська близько 17:00 скинули три фугасні авіабомби по центру Краматорська, унаслідок чого є загиблі та поранені. Станом на 17:50 відомо щонайменше про трьох загиблих і п’ятьох поранених.

        Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

        За його словами, на місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, а також комунальні й медичні служби. Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу.

        Наразі триває обстеження житлових будинків на наявність загиблих і поранених, а також встановлюються масштаби руйнувань. Філашкін зазначив, що про подальші оновлення повідомлять додатково.


