Авіаудар по Краматорську: щонайменше троє загиблих

Російські війська близько 17:00 скинули три фугасні авіабомби по центру Краматорська, унаслідок чого є загиблі та поранені. Станом на 17:50 відомо щонайменше про трьох загиблих і п’ятьох поранених.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, на місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, а також комунальні й медичні служби. Пораненим надають кваліфіковану медичну допомогу.

Наразі триває обстеження житлових будинків на наявність загиблих і поранених, а також встановлюються масштаби руйнувань. Філашкін зазначив, що про подальші оновлення повідомлять додатково.