«Азов Простір» — офіційна організація 1-го корпусу НГУ «Азов» з прозорою звітністю та системним підходом до підтримки підрозділів.

Що таке «Азов Простір»

«Азов Простір» — громадська організація, створена для системної підтримки 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Корпус об’єднує шість бригад: «Буревій», «Азов», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Любарт» та «Гармаш».

Організація акумулює ресурси від бізнесу, фондів і небайдужих людей та спрямовує їх безпосередньо в підрозділи. Усі ініціативи узгоджуються з командуванням корпусу.

За якими критеріями обирати благодійний фонд підтримки армії?

Перед тим як донатити, варто перевірити кілька ключових параметрів:

наявність офіційного статусу та підтвердженого зв’язку з підрозділом;

регулярна публікація звітів про витрати та результати;

можливість відстежити конкретні закриті потреби: техніка, дрони, транспорт;

відкриті та верифіковані реквізити;

активна комунікація через офіційні канали.

«Азов Простір» відповідає кожному з цих критеріїв. Вся інформація відкрита на сайті та в соцмережах організації.

Напрями роботи організації

«Азов Простір» працює у трьох напрямах.

Перший — матеріально-технічне забезпечення підрозділів. Серед переданого — реанімобіль Nissan NV300 вартістю 55 000 євро з повним медичним оснащенням та 11 терміналів Starlink для ББС корпусу. Запити від шести бригад надходять регулярно — організація закриває їх у взаємодії з командуванням і партнерськими фондами.

Другий — платформа для бригадних ініціатив. Кожна бригада корпусу отримує єдиний тиловий ресурс для реалізації власних проєктів і масштабування ініціатив.

Третій — «АЗОВ ДБАЄ». Соціальний напрям для підтримки родин військовослужбовців.

Чому системна підтримка ефективніша за разові збори?

Разові збори закривають конкретну потребу в момент її виникнення. Між зборами підрозділи продовжують отримувати запити щодня — техніка зношується, потреби змінюються.

«Азов Простір» забезпечує постійний ресурс через партнерства з бізнесом і фондами. Це дає можливість планувати закупівлі наперед, а не реагувати лише на гострі ситуації.

Як підтримати «Азов Простір»

Актуальні потреби, реквізити, звіти та поточні ініціативи — на офіційному сайті. Оновлення виходять в Instagram та Telegram-боті організації.