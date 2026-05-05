        “Азов Простір” — благодійний фонд підтримки 1-го корпусу НГУ “Азов”

        5 Травня 2026 14:38

        «Азов Простір» — офіційна організація 1-го корпусу НГУ «Азов» з прозорою звітністю та системним підходом до підтримки підрозділів.

        Що таке «Азов Простір»

        «Азов Простір» — громадська організація, створена для системної підтримки 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Корпус об’єднує шість бригад: «Буревій», «Азов», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Любарт» та «Гармаш».

        Організація акумулює ресурси від бізнесу, фондів і небайдужих людей та спрямовує їх безпосередньо в підрозділи. Усі ініціативи узгоджуються з командуванням корпусу.

        За якими критеріями обирати благодійний фонд підтримки армії?

        Перед тим як донатити, варто перевірити кілька ключових параметрів:

        • наявність офіційного статусу та підтвердженого зв’язку з підрозділом;
        • регулярна публікація звітів про витрати та результати;
        • можливість відстежити конкретні закриті потреби: техніка, дрони, транспорт;
        • відкриті та верифіковані реквізити;
        • активна комунікація через офіційні канали.

        «Азов Простір» відповідає кожному з цих критеріїв. Вся інформація відкрита на сайті та в соцмережах організації.

        Напрями роботи організації

        «Азов Простір» працює у трьох напрямах.

        Перший — матеріально-технічне забезпечення підрозділів. Серед переданого — реанімобіль Nissan NV300 вартістю 55 000 євро з повним медичним оснащенням та 11 терміналів Starlink для ББС корпусу. Запити від шести бригад надходять регулярно — організація закриває їх у взаємодії з командуванням і партнерськими фондами.

        Другий — платформа для бригадних ініціатив. Кожна бригада корпусу отримує єдиний тиловий ресурс для реалізації власних проєктів і масштабування ініціатив.

        Третій — «АЗОВ ДБАЄ». Соціальний напрям для підтримки родин військовослужбовців.

        Чому системна підтримка ефективніша за разові збори?

        Разові збори закривають конкретну потребу в момент її виникнення. Між зборами підрозділи продовжують отримувати запити щодня — техніка зношується, потреби змінюються.

        «Азов Простір» забезпечує постійний ресурс через партнерства з бізнесом і фондами. Це дає можливість планувати закупівлі наперед, а не реагувати лише на гострі ситуації.

        Як підтримати «Азов Простір»

        Актуальні потреби, реквізити, звіти та поточні ініціативи — на офіційному сайті. Оновлення виходять в Instagram та Telegram-боті організації.


