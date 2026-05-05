Соціальна реклама
«Азов Простір» — офіційна організація 1-го корпусу НГУ «Азов» з прозорою звітністю та системним підходом до підтримки підрозділів.
Що таке «Азов Простір»
«Азов Простір» — громадська організація, створена для системної підтримки 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Корпус об’єднує шість бригад: «Буревій», «Азов», «Червона Калина», «Кара-Даг», «Любарт» та «Гармаш».
Організація акумулює ресурси від бізнесу, фондів і небайдужих людей та спрямовує їх безпосередньо в підрозділи. Усі ініціативи узгоджуються з командуванням корпусу.
За якими критеріями обирати благодійний фонд підтримки армії?
Перед тим як донатити, варто перевірити кілька ключових параметрів:
- наявність офіційного статусу та підтвердженого зв’язку з підрозділом;
- регулярна публікація звітів про витрати та результати;
- можливість відстежити конкретні закриті потреби: техніка, дрони, транспорт;
- відкриті та верифіковані реквізити;
- активна комунікація через офіційні канали.
«Азов Простір» відповідає кожному з цих критеріїв. Вся інформація відкрита на сайті та в соцмережах організації.
Напрями роботи організації
«Азов Простір» працює у трьох напрямах.
Перший — матеріально-технічне забезпечення підрозділів. Серед переданого — реанімобіль Nissan NV300 вартістю 55 000 євро з повним медичним оснащенням та 11 терміналів Starlink для ББС корпусу. Запити від шести бригад надходять регулярно — організація закриває їх у взаємодії з командуванням і партнерськими фондами.
Другий — платформа для бригадних ініціатив. Кожна бригада корпусу отримує єдиний тиловий ресурс для реалізації власних проєктів і масштабування ініціатив.
Третій — «АЗОВ ДБАЄ». Соціальний напрям для підтримки родин військовослужбовців.
Чому системна підтримка ефективніша за разові збори?
Разові збори закривають конкретну потребу в момент її виникнення. Між зборами підрозділи продовжують отримувати запити щодня — техніка зношується, потреби змінюються.
«Азов Простір» забезпечує постійний ресурс через партнерства з бізнесом і фондами. Це дає можливість планувати закупівлі наперед, а не реагувати лише на гострі ситуації.
Як підтримати «Азов Простір»
Актуальні потреби, реквізити, звіти та поточні ініціативи — на офіційному сайті. Оновлення виходять в Instagram та Telegram-боті організації.