“Абсолютний цинізм”: Зеленський прокоментував удар по Україні перед оголошеним РФ “перемир’ям”

Унаслідок масованих ударів Росії по енергетичній та цивільній інфраструктурі України у ніч на 5 травня постраждали та загинули десятки цивільних у кількох регіонах. Серед жертв – рятувальники, які прибули на місце для ліквідації наслідків обстрілу. Сьогоднішню атаку, яку Росія здійснила одразу після оголошення нею так званого “перемир’я”, Президент України Володимир Зеленський назвав “абсолютним цинізмом”.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Сьогодні вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині. Під час ліквідації пожежі на місці працювали рятувальники, коли росіяни завдали повторного ракетного удару.

Станом на зараз відомо про десятки поранених. Загинули четверо людей, серед них двоє працівників ДСНС — Герой України Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль, який служив понад 20 років.

Також обстрілів зазнала Харківщина, де поранено чотирьох людей і одна людина загинула. На Дніпровщині внаслідок атак по критичній інфраструктурі поранено трьох людей, а у Павлограді пошкоджено лінії електропередач, через що тисячі сімей залишилися без електропостачання.

Удари також зафіксовано по Запоріжжю та Київщині, де поранено трьох людей. За словами президента, основними цілями цієї ночі були об’єкти енергетичної інфраструктури.

“Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально”, — заявив Зеленський.