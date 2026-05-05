Повторний удар по оборонному заводу у Чебоксарах у РФ, є поранені

5 травня у місті Чебоксари оборонне підприємство АТ “ВНІІР-Прогрес” знов опинилося під атакою. Очевидці зафіксували рух дронів в напрямку заводу та повідомили про вибухи.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Вранці у Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) знову було атаковано завод “ВНІІР-Прогрес”. За даними аналітиків, щонайменше один безпілотник завдав удару по підприємству, що підтверджують відео очевидців.

Реклама

Реклама

Глава Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив повторні удари по місту, однак не уточнив місця влучань. Водночас регіональне міністерство охорони здоров’я повідомило, що внаслідок нічної атаки постраждали троє людей, один із них госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У місті частково перекрили рух транспорту, а школи та технікуми перевели на дистанційне навчання.

За наявними даними, “ВНІІР-Прогрес” виробляє для російської армії антени “Комета”, які використовуються для захисту безпілотників від засобів радіоелектронної боротьби. Також підприємство займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем навігації, що застосовуються у дронах-камікадзе та ракетних комплексах.

Раніше повідомлялося, що внаслідок попереднього удару в Чебоксарах було уражено це ж підприємство, а також пошкоджено торгово-розважальний центр “МТВ Центр”, розташований поруч. Влада підтверджувала атаку без деталізації, тоді повідомлялося про одного постраждалого.