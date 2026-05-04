Суд відправив під варту трьох бійців “Вовків Да Вінчі” після побиття та викрадення чоловіка

У Дніпропетровській області суд обрав запобіжний захід трьом військовослужбовцям батальйону «Вовки Да Вінчі», яких підозрюють у стрілянині, викраденні та побитті чоловіка у місті Шахтарське, повідомляє Суспільне із зали суду.

Суд задовольнив клопотання слідства і відправив усіх трьох підозрюваних під варту на 60 днів без права внесення застави.

За даними слідства, інцидент стався 1 травня близько 23:40 біля магазину. Троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до місця і вступили в конфлікт із 20-річним чоловіком. Сварка переросла в бійку, під час якої потерпілого побили до втрати свідомості.

Після цього, за версією слідства, нападники заштовхали непритомного чоловіка в автомобіль. Перед тим, як залишити місце події, вони здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік магазину, що спричинило загоряння.

Прокурор у суді заявив, що потерпілого згодом знайшли без свідомості, і наполягав на арешті. Водночас один із підозрюваних стверджував, що чоловік був при тямі, вони нібито намагалися доправити його до лікарні, але той відмовився, після чого його відпустили.

“По дорозі він почав стукати ногами, питав, куди ми його веземо. Ми стали, кажемо: давай завеземо в лікарню. Він каже: не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми його відпустили”, – розповів боєць “Вовків Да Вінчі” у суді

Захист одного з військових просив обрати домашній арешт, однак суд ухвалив рішення про тримання під вартою.

Після інциденту, за словами підозрюваних, вони самі звернулися до поліції, що підтвердили і правоохоронці.

Поліція також підтвердила, що до інциденту причетні військовослужбовці батальйону «Вовки Да Вінчі». Потерпілого згодом госпіталізували до медичного закладу.