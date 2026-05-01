Зеленський оголосив про старт реформи армії: що зміниться для військових

В Україні стартує реформа армії, яка передбачає підвищення грошового забезпечення, нові контракти для піхотинців та зміни у комплектуванні підрозділів. Перші результати очікуються вже у червні 2026 року.

Про це Володимир Зеленський повідомив 1 травня.

За словами президента, протягом квітня були погоджені ключові напрямки реформи армії, а військове командування та уряд визначили формулу змін. У травні має відбутися погодження всіх ключових деталей, після чого у червні реформа стартує.

Реклама

Реклама

Першим завданням є відчутне збільшення грошового забезпечення з урахуванням принципу справедливості. Зокрема, бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, а також ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

Мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад має становити не менше ніж 30 тисяч гривень. Для бойових позицій виплати будуть більшими в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів передбачено достойний та відчутно підвищений рівень виплат.

Окрему увагу, за словами Зеленського, приділять піхотинцям. Президент доручив запровадити спеціальні контракти саме для піхоти з виплатами в межах 250–400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Також планується змінити підходи до комплектування підрозділів особовим складом та управління людьми. Йдеться про посилення контрактної системи в Силах оборони, щоб завдяки її розширенню забезпечити визначені терміни служби та можливість поетапного звільнення тих, хто був мобілізований раніше.

Президент доручив військовому командуванню та міністру оборони обговорити реалізацію реформи з бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції. На наступний тиждень він очікує доповідь щодо конкретних кроків, зокрема графіка підвищених виплат з червня та системи оновлених контрактів.