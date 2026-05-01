У Києві розшукують водія, який влаштував стрілянину: введено спецоперацію

Поліція розшукує водія, який 1 травня відкрив стрілянину у Святошинському районі Києва. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомили в поліції Києва.

Сьогодні близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Мрії.

За інформацією правоохоронців, невідомий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Caddy, здійснив кілька пострілів.

За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія. Введено спеціальну поліцейську операцію.