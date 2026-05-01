FT: Переговори про вступ України до ЄС ускладнюються

Українська влада активно вимагає пришвидшеного вступу до Європейського Союзу, що викликає роздратування у європейських партнерів, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

За даними видання, українські чиновники на переговорах зі США та ЄС наполягають на якнайшвидшому схваленні інтеграції та критикують Єврокомісію за підхід до розширення союзу. У Києві стверджують, що Євросоюз зацікавлений в Україні не менше, ніж Україна — у членстві.

Європейські дипломати, своєю чергою, зазначають, що така риторика ускладнює переговори та ігнорує чинні процедури. «Членство — це не подарунок. Можливо, у Києві з цього приводу виникло якесь непорозуміння», — сказав один зі співрозмовників FT.

Як пише видання, президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам не обговорювати альтернативні формати зближення з ЄС і наполягати виключно на повноцінному членстві.

Європейські дипломати оцінюють, що навіть за прискорених процедур процес вступу України може зайняти щонайменше десять років. На саміті ЄС на Кіпрі, куди був запрошений Зеленський, низка лідерів намагалися знизити очікування Києва. «Це буде не так просто, як він думає», — зазначив один із джерел.

Співрозмовники FT також вказують на уповільнення українських реформ, зокрема у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, а також затримки з ухваленням законодавства, необхідного для інтеграції до європейського ринку.

Євросоюз надав Україні статус кандидата у 2022 році на тлі нападу Росії та розпочав переговори про вступ у 2024-му. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підкреслювала важливість приєднання України до ЄС, але зазначала, що процес розширення ґрунтується на виконанні низки критеріїв і не передбачає «коротких шляхів».