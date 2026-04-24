Чому Україна не вступить до ЄС найближчим часом — позиція Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до ЄС наразі неможливий. Водночас він виступив за поступове зближення та глибшу інтеграцію України в європейські інституції.

Про це повідомляє DW.

За словами Мерца, необхідно забезпечити тісніше залучення України до діяльності Євросоюзу. Як приклад він навів можливу участь президента України у засіданнях Європейської ради без права голосу або поетапне включення країни в окремі політики залежно від ходу реформ.

Канцлер наголосив на необхідності запуску в ЄС процесу поступового зближення України з блоком, кінцевою метою якого має стати повноправне членство.

Він також зазначив, що це зближення має прискорити переговори про вступ і стати містком до майбутнього членства.

Під час саміту в Нікосії лідери країн ЄС провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським. За даними AFP, український президент закликав європейських партнерів надати конкретні обіцянки щодо вступу, однак не отримав чіткого графіка.

Зеленський підкреслив, що Україна не потребує символічного членства, наголосивши, що країна реально захищає Європу.

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Водночас початок переговорів тривалий час блокував уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном, який нещодавно програв вибори.

Попри це, занепокоєння щодо швидкого вступу України до ЄС висловлюють і деякі інші країни-члени блоку.