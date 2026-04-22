Зеленський звернувся до Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування пакету підтримки ЄС для України обсягом 90 млрд євро вже фактично відбувається. За його словами, це має посилити тиск на Росію та сприяти завершенню війни.

Президент зазначив, що реалізується домовленість з Євросоюзом щодо розблокування фінансової допомоги на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії. Він підкреслив, що таке рішення є правильним сигналом у нинішніх умовах.

За словами Зеленського, Росія має завершити війну, а необхідні для цього мотиви з’являться лише за умови достатнього рівня підтримки України та посилення санкційного тиску.

Глава держави наголосив, що Україна виконує свої зобов’язання у відносинах з ЄС, зокрема й у складних питаннях, таких як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас Київ розраховує на відповідні кроки з боку європейських партнерів для захисту життя та просування європейської інтеграції.

Зеленський також повідомив про наміри обговорювати з лідерами Європи відкриття кластерів для України, зазначивши, що необхідні умови вже виконані.

Окремо він підкреслив, що Україна продовжує працювати над посиленням санкцій проти Росії та розвитком європейської енергетичної системи, щоб позбавити Москву можливості впливати на постачання енергії до Європи.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що найближчі дні є особливо важливими для європейської дипломатії України.